1/8 ©Getty

La siccità sta cambiando l'agricoltura. Addio riso al Nord, ma arrivano viti, ulivi e soia. I cambiamenti climatici sono allarmanti ed è per questo che vigne, la coltura dell’ulivo e la produzione di olio si spostano sempre più al nord, in zone impensabili fino a qualche anno fa, come in Piemonte. Stessa sorte tocca anche ai vitigni che, per via delle alte temperature e la mancanza di acqua, vengono coltivati sulle Alpi e in Val di Susa

Siccità in Italia, arriva il commissario nazionale fino al 31 dicembre