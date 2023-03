Secondo l’ong, l’Italia sarebbe in grado di utilizzare ventidue miliardi di metri cubi di acqua in più all’anno con poche semplici mosse, come una migliore raccolta della pioggia in città e il riutilizzo della reflua in agricoltura. Per questa ragione l'associazione chiede al governo Meloni “una strategia idrica nazionale che avvii una nuova governance”