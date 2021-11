1/10 ©Ansa

L’Organizzazione metereologica mondiale (Wmo) ha pubblicato il suo ‘State of Climate’: un resoconto dello stato di salute climatico del nostro pianeta che anticipa la Cop26 di Glasgow. Alla conferenza sul clima dell’Onu (dal 31 ottobre al 12 novembre 2021) si parlerà di come gli ultimi 7 anni siano stati i più caldi mai registrati, del livello d’innalzamento dei mari e della nuova normalità rappresentata dagli eventi estremi. “La Cop26 deve essere un punto di svolta per le persone e per il pianeta”, ha detto Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu

Glasgow si prepara per la Cop26