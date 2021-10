G20, Draghi: "Multilateralismo è l'unica risposta possibile"

Nel discorso d'apertura al summit, il presidente del Consiglio ribadisce l'importanza di un'ampia collaborazione tra Paesi. "Non può esserci ripresa rapida se ci dimentichiamo la metà del mondo", ha aggiunto in un panel dedicato alla parità di genere e all'empowerment femminile. Con il premier inglese, ribadito l'impegno in vista delle giornate di Glasgow Condividi

"Il multilateralismo è la migliore risposta ai problemi che vediamo oggi. In molti sensi è l'unica risposta possibile, dalla pandemia, al clima, alle tassazioni”. Con queste parole Mario Draghi ha aperto la prima giornata del G20 di Roma. Un discorso, quello tenuto in occasione del primo dei panel previsti nei due giorni di summit internazionale in cui il premier ha anticipato alcuni dei temi discussi tra i 20 leader. (LE PRIME INTESE)

"Una collaborazione sempre più ampia" vedi anche G20 Roma, il programma e tutto quello che c'è da sapere “A circa due anni dall'inizio della pandemia, possiamo finalmente guardare al futuro con più ottimismo”, ha aggiunto Draghi. Il premier ha poi spostato l’attenzione sul nuovo modello economico al quale le più grandi potenze mondiali stanno lavorando: “Abbiamo raggiunto un accordo storico per un sistema di tassazione internazionale più equo ed efficace. Abbiamo supervisionato l'allocazione di 650 miliardi di dollari come nuovi Diritti Speciali di Prelievo e abbiamo promosso la possibilità di redistribuirli ai Paesi che ne hanno più bisogno". L’obiettivo e la necessità imposti dalla pandemia sono quelle di una collaborazione ancora più ampia rispetto al passato, poiché “fate tutto da soli, semplicemente, non è un’opzione possibile”.