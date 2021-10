"Penso che possano essere un successo, ma sarà un successo difficile nel senso che c’è da essere molto onesti sui limiti di quello che possiamo fare. Non possiamo bloccare il cambiamento climatico ed è impossibile fermare questo aumento della temperatura. Possiamo fare del nostro meglio per tenere viva questa speranza di limitare l’aumento della temperatura a un grado e mezzo. Penso che spetti a tutti i Paesi il fatto di riunirsi e di volercela fare tutti insieme. Serve anche un impegno dai nostri leader, più di 100 leader settimana prossima in Inghilterra, ma poi anche qui in questi giorni a Roma. Ci vogliono degli impegni: ridurre l’utilizzo del carbone, delle automobili, investimenti e sicuramente piantare milioni di alberi, e così potremmo andare avanti con un progresso veloce".

La sfida sul clima

Xi Jinping non è qui ed è comunque su posizioni diverse dal resto del mondo. Joe Biden da parte sua sta ancora aspettando che il Congresso approvi la sua proposta. Chi è allora il leader che può fare la differenza?

“Penso che spetti a tutti i Paesi di riunirsi e poi volercela fare. La Cina ha fatto dei grossi passi in avanti, almeno per quanto riguarda il finanziamento internazionale di carbone e questo è già qualcosa di positivo. Da parte americana c’è stato questo grosso impegno nel finanziamento dei progetti green in tutti i Paesi del mondo. Bisogna che tutti quanti si avvicinino a questa filosofia. Non sono solamente i leader politici ma sono veramente le persone, le popolazioni che chiedono tutto questo, in Cina, in Russia, ma ripeto in tutto il pianeta sono le persone che chiedono ai leader di risolvere il problema”.



Secondo lei cosa sarebbe considerabile una vittoria?

"Secondo me c’è da essere molto modesti in questo momento, nel senso che dobbiamo riconoscere quanto grande è questa sfida. Dopo Parigi c’è stata una sorta di deviazione, siamo andati fuori strada, torniamo allora sul percorso giusto, sterziamo con questo volante tutti insieme e torniamo a percorrere questo sogno ovvero questo limite dell’aumento della temperatura a un grado e mezzo, se non lo facciamo la temperatura potrebbe aumentare di 3 o 4 gradi, una catastrofe”.