Il premier Modi invita il Papa in India

Il premier indiano Narendra Modi ha visto Papa Francesco questa mattina, prima dell'inizio dei lavori del G20 . L'incontro ha portato l'atteso "invito" al Pontefice a visitare il Paese. "Ho avuto un incontro molto caloroso con Papa Francesco. Ho avuto la possibilità di discutere su diversi temi insieme a lui e l'ho invitato a venire in India", ha annunciato alla fine dell'udienza lo stesso Modi che aveva portato in dono un libro sull'impegno del Paese contro i cambiamenti climatici.

Una visita da tempo auspicata

Una notizia che potrebbe portare il Pontefice in un Paese centrale nella geopolitica ma allo stesso tempo difficile, sotto il profilo dei rapporti tra confessioni religiose. Per questo la visita del Papa è da anni auspicata dall'episcopato indiano e lo stesso Papa Francesco l'aveva annunciata nel 2016 per l'anno successivo. Decisione sulla quale il Vaticano fece poi marcia indietro proprio in mancanza di un invito ufficiale da parte del Paese. Il partito di Modi, il Bharatiya Janata Party, è sostenuto anche dalle frange più estremiste degli indù e il premier, con una serie di elezioni nei vari Stati indiani che si sono succedute negli ultimi anni, forse ha temuto fino ad oggi di scontentare, con un invito al capo della Chiesa cattolica, una parte importante del suo elettorato.