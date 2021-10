Roma, Biden al Papa: “È il più grande combattente per la pace”

"Lei è il più grande combattente per la pace che abbia mai conosciuto", ha detto Joe Biden a Papa Francesco nel loro lungo incontro al Vaticano, secondo quanto riportato dalla Cnn. Il presidente ha donato al Pontefice una moneta con il sigillo degli Usa su un lato e dall'altro quello del Delaware, lo stato di cui Beau Biden, il primogenito morto di cancro a 49 anni, era stato procuratore. "Mio figlio avrebbe voluto che lei avesse questa moneta", ha detto Biden e ha aggiunto scherzando: "La tradizione vuole che se al nostro prossimo incontro non l'avrà, dovrà pagare da bere", Papa Francesco ha riso alla battuta del presidente. ( G20 LA DIRETTA - FOTO - LO SPECIALE - LA STORIA DEL SUMMIT )

Gli inconti tra Biden e Papa Francesco

La morte di Beau Biden è un tema ricorrente negli incontri tra il presidente Usa e il Papa. Ed è stato al centro del loro colloquio forse più significativo finora. A settembre del 2015, infatti, solo tre mesi dopo la scomparsa di Beau, Francesco fece un tour negli Stati Uniti nel quale fu accompagnato dall'allora vicepresidente. L'ultimo giorno, prima di salire sull'aereo a Filadelfia, il pontefice volle intrattenersi in preghiera con tutta la famiglia Biden. Francesco incontrò tutti i componenti uno per uno, inclusi la vedova e i due figli di Beau. Ciò che colpì di più Biden di quel momento, secondo quanto raccontato da una persona vicina al presidente alla Nbc, fu il modo in cui il Papa parlò "in modo specifico" di suo figlio, invece di fare un discorso generico sulla perdita. "Vorrei che ogni genitore, fratello o sorella, madre o padre in lutto avesse potuto beneficiare delle sue parole, delle sue preghiere, della sua presenza", disse Biden un anno dopo ricordando l'episodio in un nuovo incontro con Francesco al Vaticano.