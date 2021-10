Roma, la vigilia: ultime notizie sui preparativi del summit. LIVE

G20, a Roma flash-mob Oxfam, Emergency e Amnesty international

Alla vigilia del G20 dei leader di governo, gli attivisti di Oxfam, Emergency e Amnesty International realizzeranno questa mattina, in piazza Vittorio a Roma, un flash-mob: al centro, si legge in una nota degli organizzatori, la denuncia della "drammatica disuguaglianza di accesso ai vaccini, cure e trattamenti per il Covid 19, a fronte di enormi profitti realizzati dalle compagnie farmaceutiche". Una situazione che, affermano gli attivisti, "impedisce di fatto di sconfiggere la pandemia, con i paesi in via di sviluppo che vedono solo il 2% della loro popolazione vaccinata". Da qui l'appello urgente ai leader del G20 per "mettere in campo soluzioni efficaci e immediate per salvare vite e affrontare un'emergenza che sta sempre piu' spaccando in due il pianeta".