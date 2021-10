G20, anche la crisi climatica e la transizione al centro del vertice

Trattative in salita sui temi legati al clima. Ma l'esito del vertice sarà fondamentale in vista della Cop26 di Glasgow che inizia il 31 ottobre

Gli obiettivi dei Paesi

Da una parte ci sono i Paesi che hanno come orizzonte per la neutralità climatica il 2050, come l’Unione Europea, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Dall’altro Cina e Russia che guardano al 2060. Anche tra i Paesi più ambiziosi però non mancano le difficoltà. Il presidente statunitense Joe Biden, ad esempio, arriva a Roma senza aver superato l’ostilità del Congresso al suo piano per la transizione. Insomma, le trattative partono in salita.

Quali rischi

Intanto uno studio del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici mostra i rischi per i Paesi del G20. Rischi che riguardano la salute delle persone, con le ondate di calore che – nello scenario peggiore – provocheranno un notevole aumento delle vittime. E rischi che riguardano l’economia: le perdite potrebbero essere il doppio di quelle causate dal Covid-19.