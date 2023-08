Estate 2023, eventi e spettacoli in Piemonte da non perdere ad agosto

A Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti, torna il Festival Contro mentre il Forte di Exilles, in valle di Susa, aumenta l'offerta per l'estate con spettacoli, attività e visite guidate ascolta articolo

Molti gli eventi da non perdere in Piemonte ad agosto tra musica, teatro e temi ambientali. A Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti, torna il Festival Contro mentre il Forte di Exilles, in valle di Susa, aumenta l'offerta per l'estate con spettacoli, attività e visite guidate (GLI EVENTI A TORINO, A MILANO, IN LOMBARDIA, IN VENETO, A NAPOLI, IN CAMPANIA E A ROMA).

Piedicavallo Festival La 33esima edizione del Piedicavallo Festival, che si svolge a Piedicavallo in provincia di Biella, accompagna l'estate 2023 con tanti appuntamenti musicali tra masterclass e concerti. Dal 4 al 10 agosto si svolgerà il programma Fortepiano (Sezione di musica classica), mentre dal 18 al 20 agosto sarà il turno del programma Aurora (Esperimenti digitali e analogici, per voce e aria, per il ballo e per l’ascolto). È iniziato il 17 luglio e finirà il 20 agosto il programma della sezione Simbiosi. Borgate Dal Vivo Puoi immaginare? Si presenta con una domanda l’ottava edizione di Borgate dal Vivo, che si svolge fino al 2 settembre con oltre quaranta eventi tra teatro, musica e temi ambientali in una ventina di Comuni coinvolti sul territorio piemontese. Un festival che, forte delle radici consolidate grazie al lavoro costante delle edizioni precedenti, alza lo sguardo verso un orizzonte fisico e simbolico e si permette di guardare lontano e immaginare un futuro sorprendente, insieme al pubblico e ai territori che l’hanno accompagnato in questa crescita (IL PROGRAMMA). leggi anche Le mostre d'arte a Torino da non perdere ad agosto 2023

Eventi al Forte di Exilles Il Forte di Exilles, in valle di Susa, aumenta l'offerta per l'estate, fino al 30 settembre, con spettacoli, attività e visite guidate. Il cartellone dell'estate 2023 prevede eventi dal vivo tra teatro, musica, circo contemporaneo e spettacoli per famiglie. Due allestimenti negli spazi museali: fino a fine agosto sarà visitabile la mostra fotografica "Va' Sentiero | Uno sguardo lungo 8.000 km"; al 14 luglio al 30 settembre sarà fruibile all'interno della cappella del Forte la mostra "Best friends" dell'artista Riccardo Ten Colombo, una serie di ritratti di animali in stile geometrico. Il Forte di Exilles sarà anche tappa della 'Festa del Piemonte' voluta dal Consiglio Regionale. Fesival Contro A Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti, torna il Festival Contro. L'edizione del 2023 si svolgerà dal 25 agosto al 2 settembre nell'Area Spettacolo allestita in piazza San Bartolomeo. Tra i protagonisti ci saranno i Nomadi, Francesco Gabbani, Bobby Solo e Franco Gabutti. Festival della Reciprocità Dopo la prima edizione del 2022, torna il "Festival della Reciprocità", progettato dalle Tre Terre Canavesane, rete formata dai Comuni di Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese che, a partire dagli eventi principali dei tre comuni, ossia il Mercato della Terra e della Biodiversità di San Giorgio Canavese, Calici ad Agliè e la Mostra Internazionale della Ceramica di Castellamonte, ha visto nascere un nuovo percorso comune grazie al quale il cartellone di eventi culturali dell’area si arricchisce con altri appuntamenti artistici, musicali ed enogastronomici. Il tema dell’edizione 2023 è il ponte, quello che dal Canavese raggiunge altri luoghi, per intercettare e diffondere buone pratiche attraverso il principio della contaminazione, ovvero lo scambio di usanze e di saperi che si arricchiscono vicendevolmente ed evolvono in nuove forme di ispirazione, innescando la scintilla creativa di nuovi processi di fermento culturale. Gli eventi di agosto si svolgono dal 19 agosto al 10 settembre a Castellamonte. leggi anche Lettini, gelati, hotel: quest'estate costa tutto di più