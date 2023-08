Estate 2023, eventi e spettacoli a Torino da non perdere ad agosto

(GLI EVENTI IN LOMBARDIA , IN VENETO E A NAPOLI )

Apertura serale della Cupola di Superga

Tutti i venerdì e sabato sera di agosto, dalle 21.30 alle 24, apertura straordinaria della Cupola di Superga. Sarà possibile salire sulla cupola panoramica e ammirare l'arco alpino, le colline e il bellissimo territorio. Sarà anche possibile entrare in Basilica e accedere alla Cappella del Voto. In caso di pioggia la Cupola non è visitabile ma la chiesa resta aperta per la preghiera e la visita.

Notti sonore

Il 10 e il 31 agosto i Musei Reali resteranno aperti e proporranno percorsi tematici. Gli appuntamenti saranno dedicati agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 e alla valorizzazione del patrimonio immateriale. L’evento sarà accompagnato da un’offerta conviviale a cura di produttori di prossimità e da attività di gamification, che vedono nel gioco una speciale forma di coinvolgimento e di apprendimento cooperativo.

San Lorenzo sulla Pista 500

Giovedì 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, dalle 21 la Pista 500, Casa 500 e FIAT Café 500 saranno aperti in via straordinaria fino a mezzanotte: un’occasione unica per guardare le stelle cadenti prendendo un drink sulla terrazza panoramica e visitare in notturna le opere di artiste e artisti internazionali.