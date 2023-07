Estate 2023, eventi e spettacoli a Napoli da non perdere ad agosto

Restate a Napoli 2023

Si svolgerà dal 9 al 16 agosto 2023, in Piazza del Plebiscito, la terza edizione della rassegna teatrale e musicale "Restate a Napoli". La kermesse, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, rientra nei progetti di Napoli Città della Musica ed artisticamente è diretta da Lello Arena. Per il terzo anno consecutivo sarà allestito un vero e proprio teatro con tremila posti a sedere a Piazza del Plebiscito il luogo simbolo di Napoli, importante attrattore turistico e catalizzatore dei più significativi eventi dal vivo confermandosi la piazza della condivisione, del divertimento, della storia, del popolo napoletano che torna in strada. Per otto giorni consecutivi i turisti e i cittadini avranno la possibilità di assistere a 24 spettacoli (uno pomeridiano, uno crepuscolare e uno serale) tutti ad ingresso libero, prenotandosi al link presente sul sito ufficiale del Comune di Napoli.

Van Gogh: L’esperienza Immersiva

Fino al 13 agosto la mostra immersiva dedicata a Van Gogh, allestita alla Chiesa di San Potito di Napoli, propone oltre mille metri quadri di ambiente con proiezioni, luci e suoni che consentono, comodamente seduti su una sdraio, di immergersi nei capolavori dell'artista.

Brividi d'Estate 2023

È la bellezza il fil rouge che unisce e muove il programma di Brividi d’Estate 2023, ventiduesima edizione della storica rassegna organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli. Fino al 6 agosto la rassegna anima con le sue storie l'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli.