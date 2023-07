Le mostre d'arte a Napoli da non perdere ad agosto 2023

Sono diverse le mostre da non perdere ad agosto nel capoluogo campano. Da "In the mood for change", all'esposizione "I 104 disegni di Pulcinella"

Sono diverse le mostre da non perdere ad agosto a Napoli. Da "In the mood for change", all'esposizione "I 104 disegni di Pulcinella" (MUSEI ED EVENTI IN ITALIA)

Eventi ad agosto

In the mood for change

Fino all'8 settembre la Shazar Gallery presenta "In the mood for change", prima personale di Tiziana Tafuri negli spazi di via Pasquale Scura. L’artista mette in scena la necessità del processo creativo, l’urgenza di un moto interiore la cui epifania, trascendendo dall’ambiente, sviluppa linguaggi interiori fatti di sovrapposizioni e svuotamenti materici.

I 104 disegni di Pulcinella

Fino al 3 ottobre il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra dell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella, a cura di Flavio Arensi. Sono esposti nella Galleria del Genovese i 104 disegni realizzati oltre 30 anni fa dall’artista campano, che si ispirò all’album Divertimenti per li regazzi (1797) di Giandomenico Tiepolo. Un omaggio di Paladino al capolavoro del Settecento veneziano composto da 104 carte dedicate in cui si illustrano le avventure, la morte e la resurrezione di Pulcinella.

Il Cinema di Mimmo Paladino. Fotografie di Pasquale Palmieri

Fino al 17 settembre si può visitare, nella splendida Villa Campolieto ad Ercolano, la mostra "Il cinema di Mimmo Paladino. Fotografie di Pasquale Palmieri" a cura di Maria Savarese. La mostra, presentata per la prima volta in anteprima nazionale in occasione dell’edizione 2023 del Campania Teatro Festival, nasce con l’intenzione di fare un punto sul lavoro filmico di Mimmo Paladino, cominciato nel 2006 con Quijote, fino al recente La Divina Cometa.