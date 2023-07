Estate 2023, eventi e spettacoli in Veneto da non perdere ad agosto

Non mancano gli appuntamenti culturali in Veneto per vivere in modo diverso le vacanze nelle città d'arte o nelle località di montagna, ma anche per riscoprire il luogo in cui si vive. Dal cinema in barca a Venezia agli spettacoli dedicati a persone con disabilità all'Arena di Verona, ecco una selezione di eventi.

A Padova musei gratis per i residenti

Per il secondo anniversario dell'iscrizione de "I cicli affrescati del XIV secolo di Padova" alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, per tutto il mese di agosto i residenti nel Comune e in Provincia di Padova potranno visitare gratuitamente i musei cittadini. L'accesso gratuito sarà per il Museo Eremitani, Palazzo Zuckermann, il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea oltre che il Palazzo della Ragione. È esclusa la Cappella degli Scrovegni, il cui accesso è sottoposto a precise misure di salvaguardia e richiede necessariamente la prenotazione. "L'iscrizione dei nostri cicli affrescati nella Lista Unesco due anni fa - sottolinea l'assessore comunale alla cultura Andrea Colasio - è un riconoscimento ottenuto grazie anche alla passione e al sostegno di tutti i padovani. Abbiamo così voluto offrire ai numerosi cittadini che in agosto per lavoro o altro rimangono in città, l'opportunità di accesso gratuito per scoprire o riassaporare con calma alcuni dei musei più interessanti della città. La cultura a Padova non va in vacanza e i padovani sono certo apprezzeranno questa iniziativa".