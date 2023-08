Estate 2023, eventi e spettacoli in Lombardia da non perdere ad agosto

Sono davvero molti gli eventi imperdibili in programma nel mese di agosto in Lombardia, dal capoluogo alle province, dalla montagna al lago

Sono davvero molti gli eventi imperdibili in programma nel mese di agosto in Lombardia, dal capoluogo alle province, dalla montagna al lago, ci sono iniziative per tutti i gusti con musica, arte e cultura senza dimenticare le occasioni per gustare del buon cibo.



Gli eventi a Milano

Torna la rassegna culturale per l’estate milanese fino al 31 ottobre 2023. Il programma prevede iniziative realizzate dal Comune di Milano, come gli appuntamenti ormai consolidati di Estate al Castello – con oltre 70 spettacoli live, fra musica, danza e teatro, ospitati nella cornice del Castello Sforzesco –, Vapore d’Estate, con eventi e performance alla Fabbrica del Vapore, e Sormani d’Estate, che quest’anno proporrà un ricco cartellone teatrale in collaborazione con il Teatro Menotti. In questi mesi, anche i principali operatori culturali saranno in prima linea, curando iniziative come Triennale Estate, Anteo nella città, Estate di Base, Lungomare diffuso, JazzMI, e AriAnteo: una pluralità di proposte che arricchirà l'offerta complessiva di Milano è Viva con mostre, spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche all’aperto.

Candlelight

Sono suggestivi i concerti di musica classica a lume di candela ad agosto. Calendario alla mano, fanno tappa a Milano, Bergamo, Monza e Como.