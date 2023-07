Estate, vacanze finite per 15,6 milioni di italiani in ferie a luglio

9/10 ©Ansa

I milioni di italiani che in queste ore si mettono in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura, poi, devono fare i conti con i rialzi dei carburanti: i prezzi in autostrada hanno già sfondato la soglia dei 2,5 euro in modalità servito, mentre sulla rete urbana ed extraurbana i listini in alcuni casi sono superiori ai 2,3 euro al litro