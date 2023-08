8/11 ©IPA/Fotogramma

Tra i posti più cari d’Italia c’è la costiera amalfitana. Repubblica parla di aumenti del 25% per un giorno in spiaggia. Parcheggiare la macchina costa già due euro in più del 2022. Poi ci sono gli alloggi: fino a +45% per hotel e b&b (cioè 205 euro per una notte), fino al 50% per gli affitti brevi (116 euro a notte in tariffa media e oltre i 650 in tariffa massima)