L’estate dei rincari, un gelato costa il 18,9% in più rispetto al 2022

Per le prossime settimane, le associazioni di consumatori stimano in particolare una corsa al rialzo del prezzo dei prodotti derivati dal grano come pane e pasta. La decisione della Russia di ritirarsi dall’accordo sulle esportazioni, insieme agli effetti deleteri del cambiamento climatico come grandinate e siccità, si ripercuotono sul carrello della spesa

Guerra Russia-Ucraina, l’impatto dell’accordo sul grano sui prezzi alimentari