Rincari, la corsa estiva dei prezzi dalla benzina ai mutui. Voli +70%

2/10 ©Ansa

Chi si mette in viaggio per lavoro o per trascorrere un periodo di vacanza noterà aumenti a prescindere dal mezzo di trasporto. Sul fronte del caro benzina, l’esordio il 1° agosto dell’obbligo per i distributori di esporre il prezzo medio non ha impedito il rialzo alla pompa. Per effetto delle quotazioni sul petrolio, il mese è iniziato con la Super self service a 1,9 euro/litro e il gasolio a 1,76 ai massimi da luglio 2022

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia