La media nazionale del self service in autostrada è di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel. Per il servito, il gpl è in media a 0,837 euro e il metano a 1,540 euro

Prezzo medio dei carburanti: scatta l'obbligo di esposizione per benzina, diesel e metano