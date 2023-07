Benzina e diesel, con l’estate tornano gli aumenti: ecco perché

5/7 ©IPA/Fotogramma

I costi di benzina e diesel salgono perché cresce la domanda di un maggior numero di veicoli che si spostano sulle principali arterie stradali per motivi di lavoro ma soprattutto per raggiungere mete di vacanza. Esodi e controesodi estivi spiegherebbero in parte l’incremento dei prezzi insieme alla congiuntura economica che sebbene in fase di rallentamento non dà segnali netti di una tendenza verso la recessione