Petrolio, accordo Opec+ per estendere i tagli di produzione

Economia

Secondo l’ong Global Witness, sono sei i Paesi coinvolti in questa operazione a favore di Mosca: Cina, Turchia, Emirati Arabi, Singapore e India. Importano grandi quantità di greggio russo, lo raffinano e in seguito lo forniscono all’Europa e ai Paesi che aderiscono all’embargo

Per l’80% si tratta di volumi venduti in Asia, in seguito smistati altrove: incluse Europa e Paesi del G7, che non dovrebbero mettere le mani sul petrolio russo. Si è diffuso perciò il sospetto che ci sia stata la mediazione di alcune società