Benzina, cambia il tabellone dei prezzi dei carburanti. La guida

Da oggi, 1 agosto, scatta l’obbligo per tutti i distributori di esporre i cartelloni con i prezzi medi di benzina e diesel. I gestori delle stazioni di servizio devono quindi mettere ben in vista non solo i costi del proprio impianto ma anche quelli medi regionali o nazionali per favorire il confronto da parte degli automobilisti. Cosa cambia rispetto a prima? Cosa devono sapere i consumatori? Per rispondere a queste domande l'Unem, Unione energie per la mobilità, ha preparato un breve vademecum per aiutare i consumatori a orientarsi

