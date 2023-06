Terre rare, Pichetto Fratin a Sky TG24: “Stiamo mappando varie zone”

Anche il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica partecipa all'evento di Sky TG24 in diretta da Palazzo Reale a Milano. Ha parlato dell'alluvione in Emilia-Romagna: "Non penso si potesse evitare del tutto. Il cambiamento climatico è in corso". Poi un passaggio sullo stop europeo alle auto inquinanti: "Non credo si arriverà al bando nel 2035. La strada per il futuro è l'elettrico, ma non al 100%. Noi puntiamo sui biocarburanti"

Anche il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha partecipato all'evento di Sky TG24 in diretta da Palazzo Reale a Milano . Sull’alluvione che ha colpito lo scorso maggio l'Emilia-Romagna: “È in corso un cambiamento climatico notevole. Piove 85 giorni invece che i soliti 110 e 115, ma la quantità di acqua che scende è la stessa. La Romagna è una realtà particolare, fatta di montagne scoscese su una pianura bassissima”. L’evento era evitabile? “Non totalmente, forse con questa gravità sì, ma non del tutto”, dice Pichetto Fratin ( IL PALINSESTO ).

Transizione energetica e materie prime

Aperto il capitolo transizione energetica e materie prime. Per la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen “litio e terre rare diventeranno più importanti di gas e petrolio”. Ma quanto litio produce l’Unione europea? Esiste solo un sito aperto, in Portogallo. E anche le terre rare vengono tutte dall’estero, in particolare dalla Cina. “Ci stiamo attrezzando in seno europeo. Si sta lavorando a un provvedimento che pone alcuni obiettivi in percentuali per il consumo di terre rare di produzione propria. Non abbiamo però particolari giacimenti, stiamo mappando il sistema. Sappiamo ad esempio che sulla fascia appenninica c’è il cobalto, nel Centro Italia c’è il litio”.

"Su auto non inquinanti puntiamo su biocarburanti"

Pichetto Fratin ha poi parlato dello stop europeo sulla produzione di auto inquinanti, previsto per il 2035. Il tema si collega a quello delle materie prime: per produrre le auto elettriche, che dovrebbero sostituire tutte le altre, serve il litio. “Io non credo che si arriverà a uno stop totale entro il 2035. Sono però convinto che la strada per il futuro sia l’elettrico. Ma non al 100%, come pensa Bruxelles. Un’alternativa potrebbero essere i biocarburanti, anche se l'Ue non la pensa ancora così. Siamo gli unici e grandi produttori e dobbiamo difendere i nostri interessi. Non si può rimanere ingessati su un’unica scelta”, ha detto il ministro.