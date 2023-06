Sicurezza, Sala a Sky TG24: "Distinguere crimine e problemi sociali"

Politica, economia e attualità, dal fenomeno migratorio alla guerra in Ucraina. Sky TG24 esce dai suoi studi televisivi e si sposta nel centro di Milano, a Palazzo Reale, per una giornata di incontri per approfondire e riflettere sui grandi temi di oggi. In apertura dell’evento, il direttore della testata, Giuseppe De Bellis, e il sindaco di Milano, Beppe Sala. Si è parlato delle sfide che attendono il capoluogo lombardo, come le Olimpiadi invernali del 2026: “Non temiamo ritardi. Siamo tranquilli sull’evoluzione dei lavori”, ha detto Sala. Poi dei grandi problemi della città di Milano, a partire dal caroaffitti. “Negli ultimi nove mesi, ogni mese, stiamo aumentando di popolazione. Ci sono investimenti di imprese estere giganteschi, il turismo è superiore al 2019, le Università esplodono di richieste da studenti di tutto il mondo. Abbiamo tre grandi problemi a mio giudizio. Il primo è qualcosa su cui può intervenire l’amministrazione e cioè ambiente, inquinamento e mobilità, su cui bisognerà prendere soluzioni divisive: dobbiamo ridurre il numero delle macchine. Poi c’è la questione costi della casa. Stiamo cercando di riadattare gli spazi pubblici che abbiamo e di incentivare i progetti in periferia. Ma serve un grande impegno anche da parte del governo. Il tema casa è sempre stato ignorato, l’ultimo piano è quello di Fanfani, degli anni ’70. Terzo tema che non si può ignorare è la sicurezza. Il mio giudizio è che è difficile da definire il limite tra la criminalità pura e problemi sociali, come l’enorme disagio per le strade: problemi psichici, di alcol e di droga. Stiamo assumendo 500 vigili in più ma se noi non cambieremo passo con strutture adeguate a gestire questo disagio non si andrà da nessuna parte”, ha detto Sala. Tra gli ospiti che seguiranno ci sono Samantha Cristoforetti, il Premio Nobel per la Pace Mykhailo Savva, l'imprenditore russo in esilio Mikhail Khodorkovsky, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il giudice presso la Corte costituzionale Silvana Sciarra, i ministri Piantedosi, Pichetto Fratin, Nordio e Santanché, Elly Schlein, Ignazio La Russa, Matteo Renzi e Carlo Calenda. È possibile seguire la giornata in diretta sul canale 500 e 501 e in streaming su skytg24.it. Per festeggiare i 20 anni di Sky era prevista una due giorni di incontri e panel con personalità del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo. L'evento però è stato annullato per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni.