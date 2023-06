Sala e Fontana a confronto: l'intervista in diretta su Sky TG24

Come Regione e Milano ricorderanno Berlusconi



Come intende ricordare Silvio Berlusconi la regione Lombardia? "L'ho detto in questi giorni giorni - risponde Fontana - è stato sicuramente una personalità che ha fatto la storia di questo paese in tutti gli ambiti, in più aveva una caratteristica abbastanza unica: la sua grande generosità, la sua grande umanità, la sua grande capacità di essere sempre vicino a tutte le persone, non sentirsi mai diverso da loro. Credo sia stato un aspetto che pochi nella storia di questo paese hanno saputo dimostrare e poi ripeto la generosità che ha sempre dimostrato in tutte le occasioni anche se non sollecitato". "La regione Lombardia ricorderà Berlusconi sicuramente dedicandogli un importante luogo all'interno del nostro palazzo Lombardia, non lo dico perché devo prima parlarne in Giunta".

C'è anche l'idea di dedicargli una via dove è nato, nel quartiere Isola. "A me piace rispettare le regole - risponde Sala - cioè che solo a 10 anni dalla morte si può dedicare una via . E' chiaro che questo può essere anche un caso particolare ma son tantissime richieste non abbiamo mai derogato. Berlusconi è stato a suo modo certamente un grandissimo personaggio però per esempio non l'abbiamo fatto per il mio amico Umberto Veronesi, uno che ha salvato migliaia di vite. Quindi rimarremo fedeli a questa regola".

Fontana: "Il centrodestra continuerà unito a vincere"

"Io credo che l'unica cosa certa del centrodestra è che sia unito e che continuerà ad esserlo e ad andare avanti in maniera compatta", ha aggiunto Fontana. "Sicuramente la perdita di Berlusconi è stata grande ma credo che le due cose potranno convivere - ha sottolineato -. Una perdita dolorosa da tanti punti di vista ma sicuramente il centrodestra continuerà a vincere le elezioni".