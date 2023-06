Calenda a Sky TG24: "Pronti a votare riforma abuso d'ufficio"

Su Ucraina serve "strategia europea"

Sul fronte della guerra in Ucraina "la strategia è una strategia dell'Europa e dell'Occidente. Se pensiamo di andare per la nostra strada ci troveremo isolati. L'Ucraina va aiutata a liberarsi perché solo così noi spiegheremo a Putin che non può pensare di rivedere i confini a suo piacimento. Questo è il punto su cui si fonda il sistema internazionale". Un accenno poi al rapporto con il leader di Italia viva: "Cosa pensa Renzi? Boh, vedo che fa tante cose insieme. Non so se parla come direttore del 'Riformista' o come chi vuole costruire un'area del Terzo polo. Ora spiega che Berlusconi non è stato il suo avversario, ma lui è stato tutta la vita nella sinistra". E ha aggiunto: "Non lo so, sono un osservatore. Quello che so è che l'alternativa a questo bipolarismo non nasce con il tatticismo parlamentare ma prendendo i voti della perone convinte di chiudere questa stagione. Su questo c'è una differenza di pensiero con Matteo".