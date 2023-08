Puglia, salgono i prezzi per le vacanze: fino a 500 euro al giorno

Lo rivela l’associazione di consumatori Adoc, che monitora le tariffe con cadenza annuale. Il Gargano al secondo posto con 400 euro per un giorno fra spiaggia, ristorante e pernottamento. Migliore la situazione nell’area di Bari, ma le tariffe sono comunque alte ascolta articolo

Una mattinata in spiaggia, un pasto al ristorante e una notte in un bed&breakfast a Gallipoli costano per una famiglia di quattro persone circa 400/500 euro. Tutto per un’unica giornata: lo dice al Corriere della Sera della Sera Giulia Proncio, referente dell’associazione dei consumatori Adoc Puglia. Nel Gargano si scende, ma di poco: la cifra si aggira fra i 300 e i 400 euro. Adoc ha condotto anche quest’anno un’indagine sui prezzi del turismo in regione e ha riscontrato un incremento dei prezzi che potrebbe essere alla base di un minor afflusso di visitatori.

Barese L’associazione spiega che l’area meno cara è più o meno quella intorno a Bari. Secondo Procino, il costo di un ombrellone e due lettini va dai 25 ai 50 euro, il bed & breakfast dai 96 ai 250, per i ristoranti dai 35 ai 200 a persona. Sullo Jonio, non lontano da Taranto, per un ombrellone e due lettini si spendono dai 20 ai 40 euro; per il b&b dai 95 ai 190; per il ristorante da 35 a 150. approfondimento Yes Weekend, la rubrica sui viaggi e il turismo di Sky TG24

Gallipoli Fra le zone più care c’è Gallipoli, nel Salento. Come detto, l’insieme di spiaggia, pernottamento e ristorante per un’unica giornata arriva a costare per una famiglia media 400/500 euro. Sul lungomare della città un ombrellone e due lettini costano fino a 50 euro al giorno, una camera matrimoniale fino a 265 euro. Il ristorante varia fra i 35 e i 150. leggi anche Estate, vacanze finite per 15,6 milioni di italiani in ferie a luglio

Gargano Nel Gargano, secondo quanto riferisce Adoc, una famiglia media non spende più di 400 euro. Nello specifico a Vieste un ombrellone costa dai 25 ai 40 euro, una camera matrimoniale dai 95 ai 150. Il ristorante è in linea con il Salento e oscilla fra i 30 e i 150 euro. approfondimento Caro prezzi in Italia, stangata da 3,9 miliardi sul turismo estivo

Prezzi troppo alti Nel complesso, secondo l'indagine il minimo giornaliero è di 160 euro, il massimo di 500. Adoc sottolinea come questi numeri siano un deterrente per molte famiglie, che tendono così a preferire altre mete in Europa (come la Grecia o l’Albania). Precisa Procino sul Corriere della Sera: "Lo scarso afflusso di turismo in Puglia ed il calo delle presenze sia dovuta agli aumenti dei prezzi dei servizi turistici, accompagnati dalla difficoltà economica dovuta al caro prezzo che ha svuotato le tasche delle famiglie pugliesi. Prima il Covid, poi la crisi energetica, con il conseguente aumento dei prezzi di prima necessità hanno portato molte famiglie pugliesi a rinunciare alle vacanze o comunque a scegliere mete più economiche anche a costo di uscire fuori regione o addirittura fuori nazione". approfondimento Da Sofia Vergara a Emilia Clarke, le star che hanno scelto l’Italia