Estate 2023, eventi e spettacoli a Milano da non perdere ad agosto

Musei gratis, concerti e antiquariato, ci sono eventi per tutti i gusti per chi passa l'estate a Milano. Ecco quelli in calendario da non perdere



Musei gratis

Domenica 6 agosto tornano le apertura gratuite dei musei, l’iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali. Sono diversi quelli aperti, tra questi la Pinacoteca di Brera, i Musei del Castello Sforzesco, il Museo del Novecento, il Museo del Cenacolo Vinciano e le Gallerie d’Italia.

Hanabie in concerto

Domenica 6 agosto è anche la prima volta che la band giapponese Hanabie. si esibirà in Italia al Legend Club. Il gruppo, tutto al femminile, con il suo Harajuku-core sound metal è tra i più popolari in questo momento in Oriente e ha oltre tre milioni di views su YouTube e concerti sold out in tutto il Giappone.

La rassegna Milano Arte Musica

La rassegna Milano Arte Musica propone per il 15 agosto un concerto con le melodie di “Mozart: Kirchensonaten” eseguite dall’ensemble francese Les Surprises, nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli. Le Sonate da chiesa di Mozart sono dirette da Louis Noël Bestion de Camboulas con Anaëlle Blanc-Verdin e Minori Deguchi ai violini e Julien Hainsworth al violoncello.

Fasti Policorali

Nell'ambito della rassegna Milano Arte Musica il 21 agosto si tiene l’evento Fasti Policorali nella Basilica di Santa Maria della Passione. La rassegna porta in scena una serie di eventi dedicati alla musica barocca e rinascimentale. La serata in programma prevede l’esecuzione dell’ensemble musicale dei Les Cornets Noirs.

Il concerto del liutista Jadran Duncumb

Altro appuntamento con la musica il 24 agosto con Sylvius Leopold Weiss: la grande partita. il liutista norvegese Jadran Duncumb terrà un concerto sulle note del composito Sylvius Leopold Weiss e Wilhelm Friedemann Bach. Un'occasione per ascoltare dal vivo uno strumento diffuso e apprezzato nel Settecento, il liuto barocco.

Il Mercatone dell'antiquariato

Come ogni ultima domenica del mese a Milano si svolge il Mercatone dell’Antiquariato, un percorso espositivo lungo due chilometri che costeggia un tratto del Naviglio Grande. Sono più di 380 gli espositori selezionati con cura e dislocati nel tratto che va da viale Gorizia al ponte di via Valenza. Nelle vie, Corsico e Paoli, si trovano invece bancarelle dedicate al vintage di qualità.