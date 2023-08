Estate 2023, eventi e spettacoli in Campania da non perdere ad agosto

A Baronissi Visionnaire23, narrazioni tra cinema e teatro

Dal 2 agosto al 24 settembre la terza edizione di Visionnaire23 festival trasformerà il Museo d'Arte Contemporanea-FRaC di Baronissi (Salerno), "in un luogo di visioni e di visionari, narrazioni di storie di artisti e di vite eccezionali, attraverso i linguaggi del cinema e del teatro" annunciano gli organizzatori. La rassegna - inserita nel 'percorso culturale e innovativo' intrapreso dal Museo-FRaC Baronissi insieme con l'Associazione Tutti Suonati, patrocinata dal Comune, con la direzione artistica dell'attore e regista Andrea Avagliano - avrà come tema la Tenacia. "Il fine di Visionnaire23 è di stimolare il dibattito e il pensiero critico, nonché di fornire riflessioni sugli strumenti del cinema documentario in un piccolo paese del Sud" dice Avagliano. La rassegna avrà inizio con una serata dedicata alla musica beat degli anni '60 con Tony Borlotti & i suoi Flauers. Il ciclo di documentari invece partirà giovedì 3 con una storia di sport, quella dei fratelli Abbagnale. Giovedì 8 si esibirà il cantautore Gnut. Torna la consueta lezione-concerto sul cinema e canzoni il 25, moderata dal critico musicale Dario Salvatori, con ospite Marco Falagiani. Il primo settembre, per il centenario di Italo Calvino, presentazione del volume "Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore", di Domenico Scarpa (Hoepli editore). Ancora un centenario l'8 con il documentario Souvenir d'Italie e il dibattito con il regista Giorgio Verdelli su Lelio Luttazzi. Si prosegue il 14 con una masterclass con Rino Sciarretta (Zivago Film) sulla produzione del documentario in Italia e, in serata, il regista Fabrizio Corallo e il critico Valerio Caprara presenteranno il documentario vincitore del Premio Nastro d'Argento 2023 nella sezione Cinema Spettacolo e Cultura: Ennio Flaiano. Straniero in patria, l'intellettuale, scrittore e sceneggiatore italiano. Il 22 il regista Alex Infascelli presenterà il suo ultimo documentario mentre il 24 ci sarà un incontro con Angela Ciaburri e Arturo Muselli.