Festival di Castrocaro 2023, ecco i nomi dei 10 finalisti

Musica

SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO Una musica potente su un tappeto di paure e sentimenti. Cristalli di Namida è il miglior singolo di luglio. Punkeggiante e calamitante, narra la paura di innamorarsi e lasciarsi andare davanti a sentimenti 'talmente forti da spaccarti le ossa'. Menzione speciale per Asteria, Marsen, Desìo e soprattutto Donatella Gregorio e Le Primo. Meritata Wild Card per Poseïdona Le altre canzoni, scelte tra oltre 250 ascolti, sono al secondo posto a pari merito

Volo così 2023 di Alessia Bianchini è un invito a vivere. Il volo serve per riprendersi i pezzi di sé, per dare voce a tutte quelle parole che restano dentro, soffocate in ogni parte di noi. In ogni dolore che abbiamo attraversato nell'ultimo periodo e in quelli passati. Il testo è di Paola Turci