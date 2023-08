Le mostre d'arte a Torino da non perdere ad agosto 2023

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di agosto nel capoluogo piemontese, come quella alle Gallerie d'Italia dedicate alle fotografie di Mimmo Jodice

"In Cammino" a Palazzo Madama



Il turismo religioso, inclusivo e sostenibile, è al centro del progetto 'Via Francigena per tutti', realizzato per rendere il percorso di pellegrinaggio accessibile anche alle persone con disabilità, con la mostra 'In cammino. La porta di Torino: itinerari sindonici sulla via Francigena', allestita a Palazzo Madama-Museo Civico Arte Antica fino al 10 ottobre. La mostra, curata da Giovanni Carlo Federico Villa in collaborazione con la Regione Piemonte e la Fondazione Carlo Acutis, è un percorso multidisciplinare e interattivo, dalla storia all'attualità, sul cammino e sul territorio.

Artisti in guerra

Fino al 19 novembre 2023, al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, c'è la mostra collettiva Artisti in guerra. La mostra presenta più di 140 opere di 39 autori realizzate da artisti che si trovavano o si trovano in guerra.

Bizantini. Luoghi, simboli e comunità di un impero millenario

“Bizantini. Luoghi, simboli e comunità di un impero millenario” è il titolo della mostra visitabile al Palazzo Madama di Torino, che chiude il 28 agosto 2023. Esposte 350 opere tra sculture, mosaici, affreschi, vasellami, sigilli e monete, straordinari manufatti in ceramica, smalti, oggetti d’argento, preziose gemme e oreficerie, pregevoli elementi architettonici.