Le mostre d'arte a Milano da non perdere ad agosto 2023

La mostra "Futurliberty. Avanguardia e stile", promossa da Museo del Novecento e Palazzo Morando approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate nelle due sedi dell’Area Musei d’Arte moderna e contemporanea del Comune di Milano: il Museo del Novecento e Palazzo Morando. Il Museo del Novecento ospita il focus sull’interdisciplinarità dei movimenti d’avanguardia. L'esposizione, in collaborazione con Liberty London, mette in luce quanto le avanguardie e in particolar modo il Futurismo e poi il Vorticismo abbiano influenzato tutti gli aspetti della quotidianità. A Palazzo Morando l'accento è posto sulla straordinaria creatività che caratterizza la storia di Liberty e dei suoi designer di ieri e di oggi. Per la prima volta, dopo la mostra al V&A del 1975 che ne celebrava il centenario, saranno esposti in 8 sale dipinti, disegni, arazzi, stoffe, abiti, arredi, fotografie e un’ampia selezione di materiali inediti dall’archivio di Liberty, a partire dalla collaborazione con William Morris.

Plessi. Mariverticali a Palazzo Reale

Fino al 10 settembre 2023, Fabrizio Plessi, tra i pionieri della videoarte, "approda" nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a bordo di gigantesche barche, al cui interno scorre su degli schermi televisivi un flusso continuo di oro. Quest’opera storica, attualizzata per la Sala delle Cariatidi, è composta da dodici strutture in acciaio alte nove metri, dedicate ai mari del pianeta e lancia un importante messaggio: gli oceani sono la ricchezza del futuro. Fabrizio Plessi è uno dei pionieri della video arte nel mondo e tra i primi ad aver utilizzato il monitor televisivo come un vero e proprio materiale fin dagli anni settanta. In ambito nazionale e internazionale vanta innumerevoli partecipazioni a importanti rassegne come la Biennale di Venezia, Documenta di Kassel e mostre personali tenute in vari musei del mondo.

La magia di Erlich entra al Palazzo Reale

Nuvole in gabbia, esseri volanti, pioggia da interni: è un mondo di illusioni ottiche e sensoriali quello con cui Leandro Erlich svela l'inganno della realtà , un mondo fantastico che fino al 4 ottobre è in mostra al Palazzo Reale di Milano. “Leandro Erlich. Oltre la soglia” è il titolo dell'esposizione che riunisce, per la prima volta in assoluto, 19 opere dell'artista argentino. Opere diventate delle icone come Biment, la casa trompe-l'oeil creata nel 2004 per la notte bianca di Parigi e qui adattata al cortile di Palazzo Reale.

Al Gaggenau la mostra NO, NO? NO. NO!

Cramum e Gaggenau riportano a Milano dopo 7 anni HH LIM con la mostra “NO, NO? NO. NO!” a cura di Sabino Maria Frassà. La mostra è aperta al Gaggenau DesignElementi Hub di Milano e si potrà visitare fino al pubblico fino al 13 ottobre.