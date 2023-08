Le mostre d'arte a Roma da non perdere ad agosto 2023

Diverse le esposizioni in programma in questo mese nella Capitale, da "In prima persona plurale" a "Vita Dulcis. Paura e desiderio nell'impero romano"

Diverse le mostre in programma in questo mese di agosto a Roma, da "In prima persona plurale" a "Vita Dulcis. Paura e desiderio nell'impero romano". (MOSTRE A MILANO - MOSTRE A NAPOLI)

Gli eventi

In prima persona plurale

Fino al 24 Settembre 2023 al Museo Macro si può visitare la mostra "In prima persona plurale". È la prima collettiva organizzata all’interno della sezione SOLO/MULTI e si pone come un’ulteriore esplorazione del medium della mostra in chiave sperimentale che caratterizza la programmazione espositiva del MACRO. È concepita come un set cinematografico nel quale le opere agiscono come personaggi in grado di attivare storie diverse all’interno dello stesso scenario. Uno spazio composto da un insieme complesso di elementi – opere d’arte, musica, artefatti, maschere, superfici riflettenti, performer – che trasportano il visitatore in una dimensione alternativa attraverso l’associazione di queste varie entità.