Motorola presenta la nuova famiglia edge 50: la prova del “Pro”

Il primo prodotto disponibile in Italia è l’edge 50 pro, che abbiamo provato in anteprima e che è il protagonista della nostra recensione. Si tratta di uno smartphone dotato di bordi sagomati, una cornice in alluminio sabbiato e una finitura in materiale premium vegano o in edizione speciale perlata realizzata a mano in Italia, che rendono il dispositivo comodo da impugnare e leggero. Presente la protezione subacquea IP68 e uno schermo molto luminoso (fino a 2.000 nit) da 6,7 pollici a 144 Hz, con bordi curvi, risoluzione Super HD e certificazione HDR10+.

