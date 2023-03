ThinkPhone, da Motorola lo smartphone fatto apposta per il lavoro

Ogni settimana vengono presentati smartphone di tutti i tipi. Quello di cui vi parliamo però in questo articolo è diverso dagli altri: è uno smartphone fatto apposta per chi lavora, per i professionisti, per i dipendenti. Si chiama ThinkPhone by Motorola ed è un telefono che abbiamo molto apprezzato per caratteristiche innovative e stile. Un telefono “con gli steroidi” per quanto riguarda alcune specifiche tecniche, le soluzioni per la sicurezza e l’integrazione con i pc. Si tratta di un telefono, ci hanno spiegato da Motorola, pensato per offrire alle aziende un’esperienza simile a quella offerta dai laptop Lenovo, azienda di cui Motorola - lo ricordiamo - fa parte. A Sky TG24 abbiamo provato Thinkphone by Motorola per due settimane in abbinamento a un ThinkBook X1 Carbon di Lenovo.

Le caratteristiche principali

ThinkPhone by Motorola è innanzitutto un telefono molto leggero (solo 168 grammi) e comodo da impugnare; offre un ottimo feeling al tatto grazie alla finitura posteriore in fibra aramidica e rimane ben saldo tra le mani quando viene utilizzato. È venduto nella colorazione nera Carbon Black, ha la certificazione IP682 per la resistenza a schizzi d’acqua, polvere, sporcizia, sabbia e immersione a bassa profondità ed è resistente alle cadute fino a 1,5 metri (testato secondo lo standard MIL STD 810H1). Sistema operativo Android 13, il processore è uno Snapdragon 8+ Gen1, c’è una memoria Ram da 8 gigabyte e uno spazio di archiviazione da 256 gigabyte. Molto fluido e davvero ben leggibile il display pOLED FHD+ da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Batteria super-capiente da 5.000 mAh che permette di lavorare in maniera intensa, magari in mobilità, per oltre un giorno e che, con un uso “normale”, supera brillantemente il giorno e mezzo di durata. Grazie al caricabatterie incluso nella confezione Turbopower da 68W il telefono si ricarica, nella nostra prova, da completamente spento al 100% in circa 42 minuti (55% in 15 minuti, 91% in 30); tra l’altro Motorola spinge anche sul fatto che con lo stesso caricabatterie rapido è possibile caricare oltre che lo smartphone anche qualsiasi laptop accetti la USB-C, fattore molto pratico quando si è in trasferta. Presente anche un buon comparto fotocamera: sul lato posteriore troviamo una lente principale da 50 megapixel, una ultragrandangolare da 13 megapixel e un sensore di profondità; sul lato anteriore c’è invece una selfie-cam da 32 megapixel. Di buon livello le foto e i video, che sono stabilizzati e arrivano fino alla qualità 8K 30fps con la lente principale.