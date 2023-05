edge 40 pro, la prova del nuovo smartphone Motorola

Un design premium, un display curvo, una fotocamera molto interessante e una batteria che non ci abbandona pur lavorando intensamente per un’intera giornata. Sono i punti di forza del nuovo smartphone di Motorola. Ecco tutte la caratteristiche del telefono e le nostre impressioni Condividi

Dopo ThinkPhone, telefono adatto per aziende e professionisti presentato lo scorso mese, che tanto ci era piaciuto per innovazione e funzionalità, Motorola ha sfornato il suo nuovo top di gamma. Stiamo parlando dell’interessante edge 40 pro, telefono che si distingue per un design premium, un display curvo e una fotocamera molto interessante. Ecco tutti i dettagli e la nostra prova su strada. Le caratteristiche principali Motorola edge 40 pro è un telefono abbastanza leggero (pesa meno di 200 grammi), dotato con tutta la famiglia edge di un display curvo. Venduto nella colorazione nera Interstellar Black, ha un rivestimento anti-impronte sulla parte anteriore e in vetro satinato antiriflesso sul retro ed è protetto da Corning Gorilla Glass Victus contro graffi e cadute e dalla certificazione IP68 con protezione subacquea afino a 1,5 metri in acqua dolce per un massimo di 30 minuti. edge 40 pro ha un processore Snapdragon 8 Gen 2 (è ovviamente 5G) ed è dotato di una memoria Ram da 12 gigabyte e da 256 gigabyte di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda il display troviamo un pOLED FHD+ da 6,67 pollici dotato di refresh rate fino a 165 Hz ultra-fluido che ci ha colpito molto per la qualità dell’immagine e perché non stanca gli occhi anche dopo diverse ore di utilizzo. Il nuovo smartphone di Motorola è dotato di un sistema di ricarica TurboPower da 125W in grado di ricaricare la batteria da 4.600 mAh con il caricatore incluso nella confezione in circa 70 minuti (24% in 15 minuti, 48% in 30 minuti, 91% in 60 minuti). Supportata la ricarica wireless e la ricarica inversa da 5W (per ricaricare attraverso la batteria dello smartphone altri telefoni o accessori appoggiandoli sul retro). Batteria che nelle nostre prove si è comportata bene grazie anche a un software ben equilibrato dal punto di vista della gestione energetica e che ci ha permesso di lavorare in maniera intensa per un giorno e mezzo senza dover metter mano al caricabatterie.

Le foto scattate con Motorola edge 40 pro

Il comparto fotografico La parte fotografica di edge 40 pro ci ha soddisfatto appieno. Il nuovo smartphone di Motorola è dotato di un sistema a tripla fotocamera a rilievo con una lente principale da 50 megapixel dotata di stabilizzazione ottica dell'immagine e di "instant all-pixel focus", funzionalità che fornisce, spiegano da Motorola, un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte rispetto alla tecnologia tradizionale; presenti una camera ultra-grandangolare da 50 megapixel con Macro VIsion e una per ritratti da 12 megapixel con teleobiettivo 2x. Incastonata nella parte superiore dello schermo troviamo anche una fotocamera frontale da 60 megapixel che usa l'intelligenza artificiale per migliorare le scene, i colori e tutto ciò che ruota attorno ai selfie. Tante le possibilità lato software, dal miglioramento degli scatti in assenza di luce al blocco della stabilizzazione sull'orizzonte (che consente di mantenere le inquadrature stabilizzate e bloccate anche ruotando lo smartphone); c'è l'auto focus tracking per mantenere il soggetto a fuoco anche quando è in movimento e la possibilità, anche in modalità video, di ottenere l'effetto sfondo sfocato. Davvero buona la qualità delle foto che abbiamo scattato, con colori brillanti e allo stesso tempo naturali; abbiamo apprezzato molto anche la resa video, che arriva alla risoluzione 8K 30fps (solo con la camera principale) e che ci sono sembrati molto ben stabilizzati anche quando, ad esempio, abbiamo provato a camminare velocemente in discesa su un sentiero in campagna.

Software e altre caratteristiche Motorola edge 40 pro è basato su Android 13 e dotato delle funzioni Motorola che abbiamo visto già su altri modelli: tra queste la possibilità di usare il telefono con i gesti, la piattaforma Ready For per connettere e utilizzare lo smartphone sia al pc che schermi grandi, la suite di sicurezza ThinkShield (la stessa presente sui laptop Lenovo) che aiuta a mantenere il telefono protetto a tutti livelli, mentre grazie a Moto Secure è possibile controllare il maniera semplice tutte le impostazioni relative alla privacy; infine è presente Family Space, uno spazio sicuro al cui interno far giocare i bambini. Una menzione - non lo facciamo spesso - la merita anche la resa audio perché edge 40 pro è dotato di Dolby Atmos e di due altoparlanti stereo di qualità molto buona. Verdetto, disponibilità e prezzi Come scrivevamo abbiamo apprezzato molto edge 40 pro: l’abbiamo trovato un telefono completo, con un software pieno di funzionalità, con un ottimo comparto fotografico e solido sia dal punto di vista fisico che da quello dell’esperienza d’uso. Segnaliamo che, a nostro avviso, il telefono è un po’ scivoloso tra le mani: meglio, dunque, proteggerlo con la cover trasparente (che è presente nella confezione). Il prezzo di listino è 999,90 euro. Pro e Contro PRO Software molto completo e ben ottimizzato

Comparto foto/video molto buono CONTRO I lati arrotondati lo rendono a nostro avviso un po' scivoloso, meglio usare sempre la cover inclusa

Alcuni scatti dalla mostra Under Milano

La mostra fotografica con gli scatti dall'edge 40 pro Per dimostrare le potenzialità della fotocamera di edge 40 pro Motorola in collaborazione con i fotografi Tiziano Demuro e Sergio Raffaele ha realizzato il progetto e la mostra Under Milano, che è possibile visitare in Spazio Lenovo a Milano fino al 28 maggio. Demuro e Raffaele hanno fotografato momenti e dettagli all'interno della metropolitana milanese: "32 immagini - ci spiegano - scattate con edge 40 pro per raccontare quella moltitudine di segni, gesti, dettagli e spazi che, nella vita di ogni giorno, l'occhio non riesce a catturare".