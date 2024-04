1/5

Dopo una prima fase di test in Francia e Svizzera, sbarca in Italia la prima collezione di capsule compostabili a base di polpa di carta per l’82 per cento. Si tratta di capsule praticamente identiche a quelle che i clienti Nespresso sono abituati a utilizzare, ma che possono essere poi riciclate direttamente nella raccolta dell’organico o dell’umido.