PRO E CONTRO



Washpass è molto performante e comoda da usare. In casa arriva un prodotto top di gamma a garanzia Haier. Occorre scegliere bene il tipo di abbonamento perchè quando in famiglia ci sono i bambini è facile consumare i lavaggi compresi in poco tempo e pagare un sovrapprezzo elevato. Il call center non è H24, chiude alle 17, forse è un servizio che si può migliorare perché i problemi sono sempre dietro l'angolo. La Washpass è solo da 9 kg, se ci fosse una versione più grande sarebbe più comoda per il lavaggio di biancheria più grande come i piumoni.