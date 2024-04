1/8

Il suo slogan è “Il cloud per tutti, in pochi minuti”. E in effetti è proprio questo lo scopo principale per acquistare BeeStation di Synology, azienda specializzata in sistemi di archiviazione e famosa per le sue soluzioni NAS: farsi un piccolo cloud in casa al cui interno conservare foto, documenti, musica, video, sia per farne copie di backup, sia per liberare spazio su pc, smartphone, tablet e così via.