Il nuovo ecositema Yale per la sicurezza della casa

Per la protezione della casa, Yale ha creato dei prodotti per rendere più smart e sicuri gli ambienti domestici. Parola d'ordine: sicurezza semplice da utilizzare in un unico ecosistema. Abbiamo provato alcuni prodotti, ecco le nostre impressioni

Il sistema è facile da installare, basta seguire tutte le indicazioni sull'app Yale Home e il gioco è fatto. Sempre dall'applicazione si possono gestire le impostazioni come l'attivazione degli allarmi, gli orari, monitorare tutti i flussi di immagini delle telecamere installate e abbonarsi ai piani di sicurezza Yale. I sensori sono molto precisi, la comunicazione del sensore all'hub avviene in poco tempo. Il costo è di 439,99 euro.

Abbiamo provato l'allarme smart di Yale con lo starter kit da 5 pezzi. Nella scatola troviamo un hub, un sensore per finestre e porte, uno per movimento da interni, un tastierino e un telecomando. Si comincia dall'installazione dell'hub che una volta connesso al Wi-Fi di casa diventerà il cervellone di tutto l'ecositema Yale: telecomando, sensori e tutti gli altri device, fino a 100 accessori, dipenderanno dall'hub.

Un campanello utile quando si è fuori casa

A rendere l'ecosistema Yale più smart ci pensa il campanello intelligente. È un dispositivo che si può installare vicino alla porta di ingresso o, come abbiamo fatto noi, direttamente sul cancello senza viti ma usando il kit di fissaggio. Consente di vedere, ascoltare e parlare con i visitatori da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Come ad esempio rispondere a un corriere e dare istruzioni sul ricevimento del pacco. Offre immagini nitide in Full HD, un campo visivo di 154°, audio bidirezionale, live view e visione notturna. Il Campanello Smart è dotato di batteria ricaricabile integrata e può essere alimentato anche tramite corrente elettrica. Fa anche da telecamera di sorveglianza perchè segnala, una volta impostato, tutti i movimenti intorno. Si può collegare anche il chime, un accessorio che permette di sentire il campanello nelle stanze più lontane: ha 7 suonerie, volume regolabile e altoparalante da 2 Watt. Il campanello smart costa quasi 160 euro.