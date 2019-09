La vera protagonista è Apple, che ha appena presentato una vasta gamma di nuovi prodotti. Sony strizza l’occhio agli amanti del vintage, celebrando i 40 anni del mitico Walkman, mentre Samsung punta sul 5G. E anche la domotica si fa spazio fra le novità tech di fine estate.

Ecco le 8 novità di settembre che gli amanti della tecnologia non possono perdere.

1. Il nuovo iPhone 11

Con il teatro Steve Jobs di Cupertino come sfondo, Apple ha presentato (RIGUARDA la diretta) i nuovi modelli di iPhone 11 e 11 Pro (e Pro Max), facendosi largo in un mercato dove le vendite della Mela morsicata sono in flessione. Gli ultimi arrivati in casa Apple, dotati rispettivamente di doppia e tripla fotocamera, sono “ricchi di nuove funzionalità e con un nuovo design incredibile", dice Tim Cook. Sul mercato dal 20 settembre, i nuovi iPhone 11 sono disponibili da venerdì 13 per il pre-ordine. Il prezzo? 999 e 1.099 dollari rispettivamente per i modelli di punta, il Pro e il Pro Max. Fra le novità, presentato anche il nuovo iPad 10.2.

2. Galaxy A50, lo smartphone 5G di Samsung

Samsung punta tutto sul 5G: il nuovo Galaxy A50 è il primo smartphone a tre schermi dell’azienda coreana, volto ad offrire agli utenti un’esperienza immersiva. Per farlo si avvale di una fotocamera ultra-grandangolare con campo visivo di 123 gradi, come l’occhio umano, una fotocamera da 25 MP per foto luminose e nitide tutto il giorno, e una fotocamera di profondità da 5 MP per regolare la profondità di campo, ma l’aspetto più interessante resta il prezzo accessibile, da 299 euro. Presentato anche l’ultimo aggiornamento del Samsung Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole che qualche tempo fa aveva dato i primi problemi, ma il lancio sul mercato non è (ancora) previsto in Italia.

3. Apple Watch serie 5, il nuovo smartwatch

Apple si rinnova anche nel campo dei gadget wearable con l’innovativo Apple Watch serie 5. Disponibile sul mercato dal 20 settembre, fra le particolarità del dispositivo va evidenziato il nuovo display “Retina always‑on”, che rende l’ora e il quadrante sempre visibili, e la nuova app Rumore, che attraverso una notifica avverte l’utente quando l’ambiente circostante si fa troppo rumoroso, mettendo a rischio l’udito. Inoltre l’orologio intelligente permette di tenere sotto controllo la forma fisica, il ritmo cardiaco, il ciclo mestruale per le donne, registrando ogni tipo di attività e spronando l’utente ad allenarsi. Apple Watch serie 5 permette di mandare messaggi, ascoltare musica, scaricare nuove app, pagare a distanza, controllare l’altitudine e le indicazioni della bussola integrata. E segna l’ora, ovviamente. L’orologio smart strizza l’occhio all’estetica: oltre ad una vasta scelta di cinturini intercambiabili, Apple propone lo smartwatch in diversi materiali, dall’alluminio all’acciaio, dal titanio alla ceramica.

4. Il ritorno del Walkman

Il mitico lettore musicale compie 40 anni e a Berlino è subito il 1979: durante l’IFA 2019 - la kermesse dedicata alla tecnologia del futuro che si tiene ogni anno a Berlino - Sony ha presentato l’Walkman del futuro. Si chiama Walkman NW-A100TPS e ricorda nell’aspetto il classico modello anni Settanta: un moderno schermo touchscreen riproduce sulla facciata del dispositivo la stessa finestrella da cui allora si potevano vedere le bobine dei nasti girare. Oggi, invece, da qui è possibile visualizzare le copertine degli album, i dettagli dei brani e le funzionalità di riproduzione e pausa. Con i suoi 16 GB di memoria, l’Walkman di ultima generazione sarà in commercio a novembre.

5. Le cuffie-traduttore

Sono già in vendita in Italia gli speciali auricolari di Time Kettle presentati a Berlino, che funzionano come un traduttore simultaneo. Tu indossi le cuffie e parli nella tua lingua, l’altro - con un altro paio di cuffie - ascolta le tue parole nella sua, e viceversa: sono le WT2 Plus della cinese Time Kettle che - sfruttando l’intelligenza artificiale - permettono alle persone di diversi paesi di conversare, abbattendo ogni barriera linguistica. Il gadget è in grado di tradurre fino a 36 lingue differenti.

6. Casa hi-tech: l’armadio Styler

Design e tecnologia si incontrano nei nuovi armadi presentati da LG, controllabili da remoto tramite app per smartphone. La domotica la fa da padrona e anche il guardaroba si fa smart: LG Styler è ideale per dare una rinfrescata a quegli abiti che non hanno bisogno di un vero e proprio lavaggio in lavatrice. Da incassare in un mobile già esistente o da disporre in casa così com’è, l’elettrodomestico offre diversi programmi di lavaggio (o quasi), che esauriscono il ciclo per lo più entro un’ora. L’unica pecca? LG Styler non è molto capiente. Il primo lancio è previsto il prossimo novembre sul mercato asiatico.

7. iOS 13, l’ultimo sistema operativo Apple

In Italia dal 19 settembre, il sistema operativo dei dispositivi iOS si rinnova: disponibile per il download gratuito, è compatibile con iPhone 6s o successivo, iPhone SE e iPod touch di settima generazione. iOS 13 promette di rinnovare completamente l’esperienza di navigazione dell’utente, a partire dalla grafica (avete presente la tanto attesa modalità Dark dello schermo?), con un occhio di riguardo per la privacy. Il sistema operativo assicura un aumento della velocità delle prestazioni rispetto a iOS 12 e una migliore gestione della batteria. Non mancheranno, poi, nuove trovate legate al mondo dell’editing di video e fotografie.

8. Nokia amarcord

Fra le novità del momento c’è anche un telefonino che riporta indietro nel tempo: HMD Global, l'azienda finlandese che produce smartphone con il brand Nokia, ha dato nuova vita al 2720 Flip, il telefonino a conchiglia uscito nei primi anni 2000. Il modello, seppur comprenda al suo interno app come Facebook e WhatsApp, nonché il 4G, mantiene la classica tastiera, senza introdurre lo schermo touchscreen: costruito in policarbonato, vanta tasti grandi che facilitano la digitazione e prevede un pulsante di emergenza che, in caso di imprevisto, se premuto invia un SMS di emergenza a cinque contatti preselezionati dalla rubrica, comunicando la posizione dell’utente. A meno di 100 euro, per coloro che desiderano un telefonino old style.