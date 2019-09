Novità più in ambito hardware che dal punto di vista estetico. L'Apple Watch serie 5, che sarà disponibile a partire dal 20 settembre ad un prezzo base di 399 dollari, si differenzierà dai cugini della serie precedente per la presenza del display retina always-on sempre attivo per avere sott’occhio l’ora e le informazioni importanti senza nemmeno sollevare il polso o toccare il display. Nonostante questa modalità, Apple Watch Series 5 promette una durata di circa 18 ore di autonomia per quanto riguarda la batteria.

La bussola e le chiamate di emergenza

Tra le novità ci sono anche l’implementazione della bussola, uno tra i nuovi sensori presenti nel dispositivo. Grazie ad un’applicazione dedicata, sarà possibile visualizzare la latitudine, l’altitudine e l’inclinazione. Come detto è la dimensione dell’hardware quella a differenziarsi dalla precedente serie di smartwatch e tra le funzioni di sicurezza che presenterà l’Apple Watch ecco il servizio di SOS che permeterà chiamate di emergenza internazionali in ben 150 Paesi nel mondo anche senza l'utilizzo dello smartphone. La modalità sarà disponibile su tutti i modelli con LTE integrato, funzionando per l'appunto in maniera indipendente da iPhone. Allo stesso modo il dispositivo, così come annunciato da Cupertino, permetterà tutti gli aggiornamenti senza che sia necessario utilizzare il prodotto top di gamma del colosso della tecnologia.

Un aiuto in ambito medico

Tanta attenzione sull’aspetto medico. Come ha sottolineato il video di presentazione annunciato da Tim Cook, anche questa serie di smartwatch permetterà di supportare l’utente in casi di difficoltà, soprattutto grazie alla potenza di watchOS 6. Si potrà misurare il battito cardiaco e valutare eventuali intervalli di tempo in cui questo è fuori dalla norma, ci sarà un’app dedicata all’elettrocardiogramma e tra le novità assolute quelle per cui si potranno monitorare i livelli di danno dei rumori ambientali oltre che il ciclo mestruale. A corredo di tutte queste funzioni in ambito medico, Apple ha annunciato che tutte le funzioni dei nuovi smartwatch sono state accompagnate da studi scientifici con le più importanti università del mondo.

L’aspetto estetico

A livello estetico, le novità sono gradevoli molteplici: si troveranno case opzionali in titanio e in ceramica, oltre ad una versione nera in acciaio inossidabile. Alcuni prestigiosi marchi firmeranno cinturini e aspetto grafico del dispositivo, come Hermes Parigi. La chicca sarà l'Apple Watch targato Nike che avrà un nuovo quadrante ispirato all’iconico design della giacca Nike Windrunner, accompagnato dai nuovi colori del cinturino Nike Sport e dal cinturino Nike Sport Loop riflettente.

I prezzi

Apple Watch Serie 5 sarà in vendita a partire dal 20 settembre, con i preordini disponibili che saranno disponibili anche prima di quella data. I prezzi annunciati partiranno da 399 dollari per la versione Gps, mentre saliranno a 499 per la versione Gps+Lte. In chiusura della presentazione, Apple ha annunciato anche il prezzo di 199 euro per il dispositivo di Serie 3, senza parlare della Serie 4, che probabilmente verrà messa da parte dal colosso di Cupertino con l’arrivo dei nuovissimi smartwatch di nuova generazione.