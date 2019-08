Il sistema operativo iOS 13 non è stato ancora rilasciato pubblicamente, eppure Apple ha saltato la beta 9, attesa da tutti gli sviluppatori, passando direttamente alla prima versione temporanea di iOS 13.1. È la prima volta che Cupertino decidere di anticipare i tempi a tal punto da rilasciare un aggiornamento beta addirittura successivo a una versione non ancora scaricabile per gli utenti. In ogni caso, la particolare scelta dell’azienda sembra suggerire che ormai tutto possa essere pronto per il debutto di iOS 13, a circa due settimane dall’uscita di iPhone 11, che sarebbe prevista per il 10 settembre.

Apple ‘salta’ a iOS 13.1: le funzioni reintrodotte

A sorpresa, non ci sarà un nuovo round di aggiornamenti per iOS 13. Apple ha scelto infatti di passare direttamente a iOS 13.1, di cui è stata rilasciata la prima beta per gli sviluppatori iscritti all’apposito programma. Secondo quanto riportato da 9to5Mac, non si notano particolari novità all’interno di questo nuovo rilascio, se non alcune funzionalità che erano state dapprima introdotte nelle beta iniziali di iOS 13 per poi essere rimosse lungo il processo di test. Tra queste, ricompare la possibilità di condividere nelle Mappe il tempo di arrivo stimato con i propri contatti e la scheda che permette di configurare delle scorciatoie automatiche. Inoltre, iOS 13 introduce anche nuovi wallpaper e altre aggiunte minori.

Tra iOS 13.1 e iPhone 11

Secondo 9to5Mac è possibile che Apple lanci iOS 13 nelle prossime settimane e faccia seguire a stretto giro anche il rilascio di iOS 13.1 per correggere i bug più evidenti. Rimane ora da capire se, dopo questa sorpresa inaspettata, Cupertino deciderà di rilasciare pubblicamente il nuovo sistema operativo per smartphone in tempo per l’uscita di iPhone 11, che stando alle più recenti indiscrezioni dovrebbe essere fissata per il 10 settembre. L’indizio decisivo per la possibile data di lancio era peraltro contenuto proprio in una delle precedenti beta di iOS 13, come notato dal portale brasiliano iHelp BR.