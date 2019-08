Da iPhone 11 allo smartwatch in titanio: i prossimi annunci di Apple

Potrebbe essere il 10 settembre la data del lancio ufficiale di iPhone 11. Ripresa anche da The Verge, l’indiscrezione è stata lanciata dal portale iHelp BR, che ha scovato nell’ultima beta di iOS 13 rilasciata da Apple per gli sviluppatori un’immagine che conterrebbe l’indizio decisivo per capire la data di uscita dei nuovi smartphone di Cupertino. Questi ultimi non sarebbero però gli unici dispositivi sui quali il colosso californiano sta lavorando: lo stesso sito brasiliano ha infatti trovato dei riferimenti a possibili modelli di Apple Watch in titanio e ceramica.

L’indizio sulla data di uscita di iPhone 11

Dopo molte settimane caratterizzate da una pioggia di indiscrezioni sui futuri iPhone, e dall’attesa di comunicazioni ufficiali ancora non arrivate, Apple ha disseminato l’indizio forse più chiaro ed evidente sulla possibile data di uscita dei nuovi smartphone. Lo ha notato iHelp BR, che spulciando la settima versione beta di iOS 13 scaricabile per gli sviluppatori ha trovato nell’archivio interno un’immagine della classica schermata home di iPhone, utilizzata solitamente per la prima configurazione dei nuovi dispositivi, che mostra l’icona del calendario ferma proprio alla data del 10 settembre. A rafforzare la teoria del portale c’è anche un precedente, visto che in una simile immagine contenuta nella beta di iOS 12 il calendario segnava il 12 settembre, data nella quale sono poi stati lanciati i device. Inoltre, come segnalato da 9to5Mac, negli ultimi anni Apple ha sempre presentato i nuovi iPhone nel secondo martedì o mercoledì di settembre, un altro particolare che darebbe credito all’ipotesi del 10 settembre.

Il primo Apple Watch in titanio

Oltre a iPhone 11, l'azienda starebbe però lavorando anche a nuove versioni di Apple Watch, secondo quanto riportato nuovamente da iHelp BR, che ha scoperto nella beta di WatchOS 6 alcuni riferimenti a due inediti modelli di smarwatch realizzati in ceramica (come nelle Serie precedenti alla 4) e titanio (mai prodotto in precedenza). Rimane tuttavia da capire se le nuove aggiunte, disponibili entrambi nelle versioni da 40 e 44 millimetri, arricchiranno la famiglia di Apple Watch Serie 4 o saranno i primi modelli della Serie 5.