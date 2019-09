Nel corso della presentazione tenuta a Apple Park, prima di iPhone 11, Cupertino ha annunciato anche la nuova linea di iPad di settima generazione, con un tablet che aggiorna quello che Apple definisce il "modello più amato e conveniente" con un display di dimensioni maggiori oltre a fotocamere e sensori migliorati. Inoltre, l'azienda si è soffermata su iPadOS, il sistema operativo sviluppato appositamente per i tablet.



Arriva iPad di settima generazione: le caratteristiche

Ancora prima di svelare gli ultimi iPhone 11, sul palco dello Steve Jobs Theater è stato presentato il nuovo iPad di settima generazione. L'unico modello lanciato da Cupertino è caratterizzato da un display Retina più grande, da 10,2 pollici, e dotato di quasi 3,5 milioni di pixel per sfruttare appieno le fotocamere e i sensori del dispositivo, anche in ambito di Realtà Aumentata. Secondo Greg Joswiak, Vice President of Product Marketing di Apple, il nuovo modello di settima generazione è stato creato pensando alle nuove possibilità date dal sistema operativo iPadOS, che "introduce nuovi, potenti modi per lavorare in multitasking, gestire e annotare i documenti, usare Apple Pencil e visualizzare più informazioni a colpo d’occhio sulla schermata Home ridisegnata". Le prestazioni dell'iPad di settima generazione sono inoltre fino a due volte più veloci rispetto ai computer Windows più popolari grazie alla presenza del chip A10 Fusion, fondamentale per sfruttare il nuovo servizio gaming Apple Arcade. Il device ha un peso di 500 grammi ed è stato realizzato strizzando un occhio all'ambiente, interamente in alluminio riciclato, che garantisce secondo Apple la stessa resistenza dei materiali usati in precedenza.

Prezzo e data di uscita di iPad di settima generazione

Il nuovo iPad presentato da Apple si aggiunge alle versioni Mini, Air e Pro, e come gli altri sarà compatibile con Apple Pencil, venduta separatamente a 99€. Il tablet di settima generazione può già essere ordinato in 25 paesi e sarà disponibile nei negozi dal 30 settembre al prezzo di partenza di 389€ per la variante Wi-Fi e 529€ per il modello Wi-Fi + Cellular. Disponibile nelle colorazioni argento, grigio siderale e oro, il nuovo iPad è disponibile in due tagli di memoria, da 32GB o 128GB.