Samsung Galaxy Fold verrà lanciato in Corea il 6 settembre

L’attesa sta per terminare: Samsung Galaxy Fold, il primo pieghevole dell’azienda sudcoreana debutterà in Corea il 6 settembre, proprio il giorno in cui aprirà i battenti l’Ifa 2019, la fiera europea dedicata alla tecnologia di consumo, in programma a Berlino fino all’11 settembre.

La conferma arriva dalla stessa Samsung, che non si sbilancia riguardo la data del lancio su altri mercati, dichiarando in un comunicato dedicato pubblicato sul blog ufficiale, che il pieghevole atteso dal 26 aprile 2019 arriverà negli Stati Uniti “nelle prossime settimane”.

Nuovo servizio Galaxy Fold Premier Service

Incluso nel prezzo del Galaxy Fold, come confermato dalla stessa azienda sudcoreana a The Verge, ci sarà il nuovo servizio “Galaxy Fold Premier Service”, del quale finora si hanno solo pochi dettagli. Samsung spiega che il servizio garantirà agli utenti che scelgono il nuovo smartphone pieghevole “accesso diretto agli esperti dell’azienda che possono fornire assistenza e supporto su misura al telefono in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno”. Inoltre, offrirà una sessione di onboarding one-to-one fornendo agli utenti utili consigli su come prendersi cura del delicato schermo.

Lancio rinviato dal 26 aprile

In un comunicato pubblicato nel mese di luglio 2019, Samsung ha spiegato di aver ottimizzato le prestazioni del primo pieghevole introducendo varie migliorie per risolvere i problemi che da aprile hanno causato il continuo rinvio del suo lancio.

Come spiegato dalla stessa azienda, gli esperti hanno migliorato lo strato protettivo oltre la cornice “rendendo evidente che si tratta di una parte integrante della struttura del display e non un elemento che deve essere rimosso”.

“Tutti noi di Samsung apprezziamo il supporto e la pazienza che abbiamo ricevuto dai fan di Galaxy in tutto il mondo. Galaxy Fold è un dispositivo lungamente in fase di sviluppo e siamo orgogliosi di condividerlo con il mondo e non vediamo l'ora di portarlo ai consumatori”, spiegano gli sviluppatori nel comunicato di luglio.