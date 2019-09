Apple, ecco i nuovi iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max: VIDEO

L’iPhone arriva alla versione 11 e si sdoppia nuovamente in due, anzi in tre. L’11, più economico e colorato, e l’11 Pro (e Pro Max), dedicato soprattutto ai professionisti dell’immagine e a chi vuole prestazioni di massimo livello. I nuovi prodotti Apple sono stati presentati durante il tradizionale "Special Event" di inizio settembre all'interno del nuovo Steve Jobs Theater nell'Apple Park di Cupertino, alla presenza di giornalisti provenienti da ogni parte del mondo.

L’11 Pro in due versioni

“Per chi vuole andare oltre” è un po’ il motto del nuovo iPhone 11 Pro, il primo iPhone chiamato “Pro”. Quattro i colori (midnight green, space grey, silver, gold); due i modelli: il Pro con 5,8 pollici di display e il Pro Max da 6,5. Entrambi i modelli presentano un display multi-touch HDR true-tone e sono resistenti all’acqua. Ad una prima valutazione ci sembra molto luminoso e veloce. L’11 Pro monta un chip A13 Bionic che - spiegano da Apple - “assicura prestazioni straordinarie e un’autonomia della batteria senza precedenti”. Secondo quanto dichiarato da Cupertino iPhone 11 Pro offre fino a quattro ore di autonomia in più di iPhone XS e iPhone 11 Pro Max offre fino a cinque ore in più di iPhone XS Max.

Il sistema a tripla fotocamera

Tre fotocamere, dunque: un grandangolo (che potremmo chiamare la fotocamera “base”), un ultra-grandangolo e un teleobiettivo. Migliorata anche la capacità di iPhone di scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione. L’applicazione della fotocamera ora offre anche una vasta gamma di controlli creativi e funzioni avanzate per foto e video, grazie anche all'introduzione del nuovo sistema operativo iOS 13.

iPhone 11 Pro e Pro Max, prezzi e disponibilità in Italia

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max saranno disponibili dal 20 settembre. I prezzi partono dai 1.189 euro (fino ai 1.589) per il modello Pro. Per il Pro Max il prezzo è più alto: si parte dai 1.289 e si arriva ai 1.689 euro.

L’iPhone 11

Evoluzione dell’iPhone XR, l’iPhone 11 arriva in sei colori: rosso, viola, verde, giallo, nero, bianco. La novità qui è l’introduzione della doppia fotocamera e dello stesso chip A13 Bionic già presente nelle versioni Pro. Anche in questo caso migliorata la durata della batteria. Il retro è ricavato da un unico pezzo di vetro.

La doppia fotocamera

Due le fotocamere presenti su iPhone 11: un grandangolo (la fotocamera “normale”) e un ultra-grandangolo per un campo visivo più ampio. Anche in questo caso è stata migliorata la modalità notte, per scattare foto in ambienti poco iluminati, sia all’aperto sia al chiuso. Su iPhone per la prima volta arriva anche l’audio sorround di Dolby Atmos.

iPhone 11, prezzi e disponibilità in Italia

iPhone 11 sarà disponibile in Italia dal 20 settembre nel modelli da 64, 128 e 256 GB a partire da 839 euro fino a 1.009 euro.

Il chip Bionic

Il chip A13 Bionic presente su tutt i nuovi modelli di iPhone, spiegano da Apple, “è il più veloce mai integrato in uno smartphone e assicura prestazioni strabilianti”, con processore e processore grafico fino al 20% più veloci rispetto al precedente A12. Progettato per il machine learning, l’apprendimento automatico, include un “motore neurale” che analizza in tempo reale foto e video, ed è in grado di compiere oltre 1.000 miliardi di operazioni al secondo.