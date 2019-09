Terminata la presentazione dei nuovi prodotti Apple, mostrati durante il tradizionale evento di inizio settembre all'interno del nuovo Steve Jobs Theater a Cupertino, il colosso delle tecnologia ha annunciato anche la data di rilascio ufficiale di iOS 13. L’ultimo sistema operativo sarà disponibile infatti a partire dal 19 settembre, in download gratuito, compatibile con chi possiede un iPhone 6s o successivo, un iPhone SE o un iPod touch di settima generazione. In tempo, dunque, per l’arrivo del nuovissimo iPhone 11 che sarà disponibile in Italia dal 20 settembre nei modelli da 64, 128 e 256 GB a partire da 839 euro e fino a 1.009 euro.

Le novità in arrivo

Come comunica Apple stessa, iOS 13 ha in serbo grandi sorprese: uno gradevole e nuovo look, cambiamenti importanti nelle app, nuove funzioni per proteggere la propria privacy e miglioramenti di sistema che dovrebbero rendere i dispositivi della ‘Mela’ più veloci da usare. Tra le novità in arrivo, gli utenti potranno provare la modalità scura, attraverso cui il dispositivo assume un aspetto inedito con i toni dell'interfaccia resi più scuri. Si tratta di un upload creato apposta per affaticare meno gli occhi, sarà integrato in tutto il sistema e si potrà attivare dal centro di controllo o impostarlo perché si attivi automaticamente quando è buio. Per quanto riguarda poi le foto e la fotocamera, ecco si potrà creare l’effetto che si desidera, regolando l’intensità della luce quando si scatta con ‘illuminazione ritratto’. Quindi arriverà un nuovo pannello dedicato alle foto che permetterà di rivedere i propri scatti migliori, raggruppati per giorno, mese e anno. Ci si potrà cimentare poi con un ritocco potenziato, ovvero con nuovi strumenti che permettono di controllare qualsiasi filtro o regolazione, oltre a poter usare tutti gli strumenti e gli effetti già in uso per le foto anche con i video che si potranno ruotare, se ne potrà ritagliare l’inquadratura e anche applicare l’ottimizzazione automatica. Inoltre ci sarà un nuovo modo per fare login in app e siti: Apple la definisce semplice e attenta nel rispetto della privacy dell’utente.

Già previsto l’arrivo di iOS 13.1

Ma per quanto riguarda iOS 13 non è tutto. Come annunciato da Cupertino, a pochi giorni di distanza arriverà anche iOS 13.1 che sarà disponibile a partire dal 30 settembre. TechCrunch, affidabile sito specializzato in tecnologia, scrive che questo ulteriore aggiornamento si è reso necessario in quanto Apple ha dovuto rimuovere alcune funzionalità di iOS 13.0 all'ultimo minuto, in quanto non abbastanza stabili.

Per gli smartwatch arriva watchOS 6

Tra gli altri annunci, anche quello relativo a watchOS 6 che sarà rilasciato il 19 settembre. Anche in questo caso si è in linea con l’uscita degli smartwatch di nuova generazione, gli Apple Watch serie 5, che saranno disponibile a partire dal 20 settembre ad un prezzo base di 459 euro. Tra le novità dei dispositivi la presenza del display retina always-on sempre attivo per avere sott’occhio l’ora e le informazioni importanti senza nemmeno sollevare il polso o toccare il display. Tra le novità che apporterà per gli utenti watchOS 6 ci saranno nuovi modi per sapere che ore sono. Tra questi il Taptic Engine che con lievi tocchi silenziosi sul dispositivo permetterà di attivare la visualizzazione. Inoltre si potrà anche impostare un segnale acustico allo scoccare dell’ora. E se si appoggeranno due dita sul quadrante, Apple Watch scandirà l’orario ad alta voce.