Fifa 21 per PS5 ed Xbox Series X/S, EA ha pubblicato un nuovo trailer

Gli sviluppatori di Electronic Arts hanno diffuso un video in cui è possibile assaporare in parte le atmosfere della versione di Fifa 21, completamente dedicata alle console di nuova generazione, in uscita il 4 dicembre

Il nuovo livello di gioco

approfondimento

“Ottieni Fifa 21 su PlayStation 4 o Xbox One prima del rilascio di Fifa 22 e aggiorna gratuitamente il tuo gioco con la versione equivalente dedicata alle console di nuova generazione (PlayStation 5 o Xbox Series X/S). Tutti i progressi che otterrai e i contenuti che acquisisci in Fifa 21 Ultimate Team e Volta Football verranno trasferiti!”, spiegano ancora gli sviluppatori. Ma cosa c’è da aspettarsi, in questa nuova versione del titolo, completamente orientata al mondo next gen? “Grazie alle nuove caratteristiche il gioco più bello del mondo diventa ancora più coinvolgente”, racconta Ea sul proprio sito. Protagonista, inevitabilmente e almeno per Playstation 5, sarà il feedback aptico del controller wireless DualSense. Dai salvataggi sulla linea alle conclusioni deviate in rete dalla traversa, il nuovo controller di Sony permetterà di vivere un'esperienza videoludica ancora più profonda, proprio grazie al feedback aptico dei comandi. L’utente potrà avvertire l'impatto di tiri, passaggi e contrasti con il nuovo dispositivo che reagisce in maniera realistica a quanto accade in campo.

La tecnologia d’animazione “Real Player” e l’audio

Tra le altre caratteristiche di Fifa 21 per le console di nuova generazione, ecco sviluppato da EA un sistema d'interazione tra i giocatori ampliato, che applica la tecnologia d'animazione “Real Player” ai duelli per il possesso palla. Il giocatore potrà sperimentare la fisicità migliorata dei giocatori negli scontri per il possesso palla, sia in campo aperto sia sui calci piazzati, “con i giocatori che spingono, sgomitano e si strattonano in maniera ancora più reattiva rispetto a prima”, spiegano gli sviluppatori. Non fa dimenticata poi la cornice ambientale. Con migliaia di cori reali, registrati in esclusiva nelle più importanti competizioni al mondo, comprese anche la Premier League, LaLiga Santander e la Bundesliga, Fifa 21 consente di vivere un'esperienza particolare anche a livello uditivo, grazie all’ausilio dell'Ea Sports Atmospheric Audio, che migliora e rende realistico quest’aspetto di gioco sia sulle piattaforme dell'attuale generazione che su quelle della nuova.